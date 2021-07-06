Bir neslin kabusunu bilemeyen Milyoner yarışmacısının tepkisi olay oldu!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV ekranlarının fenomen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'e bir neslin kabusu olan sahne sorusu damga vurdu. Yarışmacı, Kartal Tibet'in başrolünü oynadığı filmdeki detayı bilemeyince izleyiciler şaşkına döndü.

ATV'nin efsaneleşen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster' Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Yarışmaya katılan Sude Kılıçkaya, ilk soruları başarıyla geçti. Beş bin TL barajına ulaşan Sude Kılıçkaya, karşısına çıkan soru karşısında bir an kararsız kaldı. Yarışmacı, '1971 yapımı 'Tarkan: Viking Kanı' adlı filmde 'Vikingler' idam edilecek kişileri hangisine atarlar?' sorusunda yarı yarıya joker hakkını kullandı.



'Dev bir ahtapot' ve 'Dev bir aslan' seçenekleri arasında yarışmacı bir tane şıkkı seçti. Sude Kılıçkaya, dev bir aslana şıkkını seçti. Sude Kılıçkaya, yarışmadan elendi. Yarışmacının verdiği tepki sosyal medyanın gündemine oturdu. Kılıçkaya verdiği seçeneğin yanlış olmasıyla 'A! Bitti yarışma' şeklinde bir tepki verdi. Yarışmacı yarışmadan bin TL alarak ayrıldı.