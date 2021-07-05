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Konya'da kazayı fark etti kaçamadı metrelerce sürüklendi! Sürücülerin tavrı pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı

KONYA'da başka bir araçla çarpıştıktan sonra savrulan otomobil refüjde yürüyen yayaya çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan şahsı, gören diğer sürücülerin durmayarak yollarına devam etmesi dikkat çekti.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde bulunan otomobile ara sokaktan çıkan başka bir araç çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak refüjdeki yayaya çarptı, ardından karşı şeride geçerek durdu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Otomobilin çarptığı yayanın metrelerce sürüklenmesi ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Görüntülerde, ara sokaktan çıkan aracın çarptığı otomobilin savrularak refüjdeki yayaya çarpması, otomobilin karşı şeride geçmesi ve şoka giren sürücünün kaldırıma oturması yer alıyor. Öte yandan, yaralanarak yerde yatan yayanın yanından diğer sürücülerin ilgilenmeden geçmesi ise dikkat çekti.

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