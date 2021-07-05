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Antalya'da gören telefona sarıldı! Sokakta twerk yapan sosyal medyada olay oldu

ANTALYA'da sokak ortasında twerk yapan bir kadın ve yanındaki arkadaşına ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medya, Antalya'da sokak ortasında dans eden kadın ve yanındaki erkek arkadaşına ait görüntüleri konuşuyor. Yol kenarında durdukları araçlarından çıkarak müzik eşliğinde dans eden iki kişiyi gören vatandaşlar o anları büyük bir şaşkınlıkla izlerken, genç kadının twerk yaptığı anların yer aldığı video çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Yanlarından geçen otomobil ve insanlara aldırış etmeden rahat bir şekilde danslarına devam eden iki kişinin videosuna yorum üstüne yorum yapılırken, videoyu destekleyenler kadar rahatsız edici bulan kişilerinin sayısının oldukça fazla olması dikkat çekti.

İşte o yorumlardan bazıları;
- İnsanların birbirine saygılı olduğu bir ülke olsun bana o kadar medeniyet yeter.
- Ne güzel dans ediyorlar işte.
- Sıcaktan bunalmışlar sanırım.

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