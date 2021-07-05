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CHP'li oyuncu Levent Üzümcü'nün yalanı elinde patladı

Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken direksiyon başında bir video kaydederek yapılan tünelle dalga geçmeye çalışan CHP'li Şişli Belediyesi Meclis Üyesi ve eski oyuncu Levent Üzümcü'nün yalanı tepki topladı.

Oyuncu Levent Üzümcü, "Size bunu göstermek istiyorum. Bu tünel, Türk mühendisliğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Dünyada ilk ve tek. Açık havaya yapılmış olan, herhangi bir dağ oyulmadan yapılmış ilk tünel bu." ifadelerini kullanarak görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Sabiha Gökçen Havalimanı pistinin altında kalan yollara yapılan tüneller için "açık havaya yapılmış dünyada ilk tünel" diyerek dalga geçen Levent Üzümcü, sosyal medyada tepki çekti.

Üzümcü'nün videosu sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki toplarken tünellerle ilgili gerçek de yeniden dile getirildi.

Pistin altından geçiyor

Yolcu sayısının her geçen gün arttığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nın büyütülmesi için ikinci bir pist yapılacak. Bu alana da öncelikle tünellerle bağlantı yolu açıldı. Tüneller pistin inşaatı sırasında pist altında kalacak yollar için yapıldı.

Hollanda'da benzeri var

Avrupa'nın farklı bölgelerindeki havalimanlarının altlarından tüneller geçiyor. Bunlardan biri de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı.

Üzümcü'nün videosunu alıntılayan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas, "Bu adam sürekli kendisiyle aynı düşüncede olmayanları aşağılayan, "çomar" diyen, topluma tepeden bakmayı marifet sanan ve malum kesimde kendisini entelektüel, sanatçı olarak konumlandıran cahilin tekidir. Eğer cahil değilse de büyük bir yalancıdır." ifadeleriyle tepki gösterdi.

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