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Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu coşkulu bir törenle açıldı

Diyarbakır'da Necat Gülseven ve Ebru Yaşar Gülseven tarafından yaptırılan Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu açıldı. Bölgenin eğitimine büyük katkı sağlayacak okul için geniş çaplı katılımla açılış gerçekleşti... Törende bir konuşma yapan Ebru Yaşar Gülseven, mutluluğunun tarifsiz olduğunu kaydetti.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi’nde inşa edilen 12 derslikli Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu açıldı. Kendi adını taşıyan okulla eğitim seferberliğine dahil olan ünlü sanatçı Ebru Yaşar Gülseven, mektubuyla ağladığı Beritan’la 2 yıl önce görüntülü konuşmuştu. Yaşar, öğrencilerin isteği üzerine inşaatı bitmek üzere olan okulun açılışına katılacağı sözünü vererek bugün dev organizasyonla açılışı gerçekleştirdi.

Binlerce vatandaşın katıldığı açılış törenine Yaşar yanı sıra eşi işadamı 3N Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Suna Kepolu, MHP Diyarbakır İl Teşkilat Başkan Yardımcıları, öğrenciler ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Davul zurna ile karşılamanın ardından kurdele kesimi geçekleşen okulda gezen Ebru Yaşar, müzik sınıfında öğrencilerle türküler söyleyerek halay çekti.

Alkışlar eşliğinde okulu gezen protokol, öğrencilerle bir araya gelerek sınıf içerisinde masalara oturdu. 3N Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven, yıllar sonra doğup büyüdüğü ilçede okul sırasında oturarak eski öğretmeniyle karşılıklı olması geçmişe götürdü. Açılışı gerçekleşen okul sayesinde bölgede yaşayan öğrenciler, 5 kilometre uzaklıktaki okula yürümek zorunda kalmayacak. Okulda müzik atölyesi, teknoloji sınıfı, basketbol sahası, kütüphane ve konferans salonu da bulunuyor. Ebru Yaşar’ın eşi işadamı Necat Gülseven tarafından yaptırılan okulun kurucu müdürlüğünü, işadamının ilkokul öğretmeni Bülent Özer üstlendi.

Ebru Yaşar Gülseven: Mutluluğumuz tarif edilemez

Okulu asıl sahibi olan çocuklara teslim etmeye geldiklerini açıklayan Ebru Yaşar, hayal ettikleri okula kavuştuğu için çok mutlu olduğunu kaydetti. Yaşar, “İnanılmaz mutluyum, onurluyum, gururluyum. Kelimeler kifayetsiz, mutluluğumuzu anlatmak için. Nihayet eşimle hayal ettiğimiz bu yolda okulumuza kavuştuk. Bunun için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

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