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Üst geçidi kullanmayan hemşireye otomobilin çarpma anı kamerada

Büyükçekmece’de üst geçit yerine otoyoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan hemşireye otomobil çarptı. Kaza, üst geçidi kullanmayan 2 hemşireyi şaka amacıyla kayda alan arkadaşları tarafından çekilen görüntülere yansıdı.

Büyükçekmece’de üst geçit yerine otoyoldan karşıdan karşıya geçmeye çalışan hemşireye otomobil çarptı. Kaza, üst geçidi kullanmayan 2 hemşireyi şaka amacıyla kayda alan arkadaşları tarafından çekilen görüntülere yansıdı.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında Büyükçekmece-Silivri istikameti Güzelce mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir hastanede çalışan 3 hemşire arkadaş mesai bitiminde kaldıkları lojmana dönmek istediler. Bu sırada isimleri öğrenilemeyen iki hemşire yolun karşısına geçmek istedi. Diğer arkadaşları ise defalarca üst geçidi kullanmaları için ısrar etti. Ancak söz dinlemeyen iki hemşire araç yoğunluğunun yüksek olduğu yolda canlarını riske atarak geçmeye çalıştılar. Hemen 50 metre ilerideki üst geçidi kullanmayıp yola atlayan iki hemşireden biri tam karşıya geçtiği sırada bir arabanın çarpmasıyla ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan hemşire hastaneye kaldırılırken, sürücü ise gözaltına alındı.
Yaşanan kaza anı ise diğer hemşire arkadaşı tarafından saniye saniye kaydedildi. Defalarca üst geçidi kullanmaları için uyardığı arkadaşlarını cep telefonuna kaydeden şahıs, kaza anını da kaydetti. Kaza öncesinde ”Ben defalarca uyardım üst geçidi kullanmıyorlar. Kız öleceksiniz bak” gibi aralarında diyalog geçen hemşirelerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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