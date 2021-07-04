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İstanbul’da polisle düğün konvoyu arasında nefes kesen kovalamaca

SEYRANTEPE’de düğün konvoyu yapan bir grup, işlek bir caddenin trafiğini keserek tabancayla defalarca havaya ateş açtı. Cadde üzerinde bu şekilde ilerleyen konvoy, sesleri duymaları üzerine peşlerine düşen Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından kovalamaca sonucunda durduruldu. 

Olay, önceki hafta Cumartesi günü saat 17.00 sıralarında Kağıthane Seyrantepe Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyu oluşturan bir grup, akşamüstü ilçenin en işlek caddesini otomobillerle trafiğe kapattı. Konvoydaki şahıslardan biri ardından tabancayla havaya defalarca ateş açtı.

Hem kendi hem de çevredekilerin canını tehlikeye atan şahıs ardından konvoy halinde yoluna devam etti. Silah seslerini duyan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği’nde görevli bir polis memuru koşarak dışarıya çıktı. Yolun ortasına kadar gelen polis, silah atışlarının düğün konvoyundaki araçlardan yapıldığını tespit etti.

Polisle düğün konvoyu kovalamacası kamerada
Bunun üzerine vakit kaybetmeden iki ekip halinde harekete geçen trafik ekipleri, düğün konvoyunun peşine düştü. Süratli bir şekilde cadde üzerinde ilerleyen konvoy ile Anadolu Caddesi'ne doğru dönüş yaptığını gören Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri arasında kovalamaca başladı. Bir süre devam eden kovalamaca sonrasında trafik ekipleri, konvoyu önüne geçerek kesti. Araçtan inen trafik ekipleri şahsı muhafaza altına alarak araçta arama yaptı. Nefes kesen o anlar ise kameralara yansıdı.

Alkollü şahsın üzerinde tabanca bulundu
Havaya ateş açılan aracın konvoyun başında bulunan 34 SZ 0276 plakalı cipin olduğu tespit edildi. Sürücü Samet Ş.’nin alkollü olduğunu belirleyen polis ekipleri, üst aramasında ise tabanca ele geçirdi. Aramaların ardından araç çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürülürken, şahıs ise adli işlemlerinin yapılması için Sadabad Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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