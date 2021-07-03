Kampta Adana kebap nasıl yapılır enfes lezzet!

Çok severek yediğiniz Adana kebap lezzetini evde denemeye ne dersiniz? İşte sizler için tarifi...

Ne kadar zenginleşirse zenginleşsin mutfağımız, ne kadar başka memleketlerden transfer alırsak alalım vazgeçemediğimiz, vazgeçmeyeceğimiz, uzun soluklu yurt dışı gezilerimizin dönüşünde koşa koşa gittiğimiz dürümcüleri söylemeden geçmeyelim. O dürümcüleri eve alıyoruz bugün. İşte sizler için Adana kebap tarifi...

Malzemeler;

(10-15 şiş) 1,5 kilo kuzu kaburga kıyması 2 yemek kaşığı pul biber 2 yemek kaşığı kırmızı toz biber (Biber miktarını damak zevkinize göre azaltıp arttırabilirsiniz) Yeteri kadar tuz.