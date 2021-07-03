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MEDYA

Nazlı Büyükyaldız'ın fakirlerle ilgili sözleri şok etti! Tİktok fenomenine tepki yağdı

Sosyal paylaşım platformu TikTok'ta 1 milyon takipçisi bulunan Nazlı Büyükyaldız isimli fenomenin fakirlerle ilgili sarf ettiği sözlere tepki yağdı.

Tartışmalı sosyal medya platformu TikTok üzerinden yapılan bir paylaşım tepkilere neden oldu. Nazlı Büyükyaldız isimli Tiktok fenomeninin kullandığı ifadeleri duyanlar kulaklarına inanamadı. TikTok'ta 1 milyon takipçisi bulunan Büyükyaldız, havuz kenarından çektiği videoda, "Pis fakirler sizde bu mayodan var mı? Sizde bu havuzdan var mı? Yoktur" ifadelerini kullandı.

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