Japonya'da inanılmaz görüntü! En az 19 kişi kayıp

Japonya'da etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı heyelan felakete dönüştü. Evleri yıkıp geçen sel suları ve heyelan sonrasında en az 19 kişiden haber alınamadığı açıklandı.

Japonya'da etkili olan şiddetli yağış felakete yol açtı. AFP'nin acil koduyla geçtiği son dakika haberine göre Shizuoka eyaletindeki Atami şehrini sel ve heyelan vurdu.

Şiddetli yağışlar Japonya'da bu haftanın başından beri etkili olurken yetkililer, Atami şehrinde yaşanan heyelanda en az 19 kişinin kaybolduğu, arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalara devam ettiği açıklamasını yaptı.

Shizuoka eyaleti afet koordinasyon merkezi yetkilileri cumartesi sabahı felaketi yaşayan Atami şehrinin bir kaplıca bölgesi olduğunu ve bölgede yeraltı sıcak su kaynakları bulunduğunu bildirdi.

Televizyon görüntülerinden alınan videolar heyelanla birlikte harekete geçen büyük çamur kitlelerinin evleri önüne katarak ilerlediğini, olay anında bölgede bulunan vatandaşların korkuyla kaçıştığını gösteriyor.

Japonya yılın bu zamanlarında şiddetli yağışların etkisine girerken yaşanan seller nedeniyle yerel yönetimler sıkça vatandaşlara evlerini tahliye etmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.

Atami şehri bu etkili yağışlar nedeniyle son 48 saat içinde 313 milimetre yağış alırken devlet televizyonu NHK bunun temmuz ayı ortalaması olan 242.5 milimetrenin üzerinde olduğunu açıkladı.

Shizuoka eyaletindeki kırsal bir bölge olan Atami şehri başkent Tokyo'ya 90 kilometre uzaklıkta ve kaplıcalarıyla ünlü bir yer.