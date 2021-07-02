Kampta mumbar dolması nasıl yapılır bu lezzete bayılacaksınız!

Sakatat sevmeyenleri bile kendine hayran bıraktıracak mumbar dolmasını denemeye ne dersiniz? İşte sizler için tarifi...

Genelde akıllara ilk şırdan dolması gelir ama mumbar dolması da çok lezzetlidir. İyice temizlenmiş işkembelerin içine pirinç, kıyma, soğan ve salçayla yapılan enfes bir harcın doldurulmasıyla elde edilen mumbar dolmasının bir diğer özelliği de bol miktarda kimyonla tüketilmesidir. Bu kadar anlattıktan sonra tarifini vermesek olmaz. İşte sizler için tarifi...

Malzemeler;

1.5 su bardağı pirinç, 1.5 su bardağı pilavlık bulgur, 2,3 adet soğan

2 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı domates salçası

1,5 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay bardağı sıvı yağ, Tuz, 9 adet şırdan, 2 adet karın.