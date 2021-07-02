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MEDYA

O sözü duyunca hemen seyirciyi düzeltti! Müge Anlı'dan şaşırtan Seda Sayan hamlesi

Sezon finali yapan sevilen programda Müge Anlı kendisine "Sabahların sultanısın" diyen seyirciye verdiği yanıtla olay oldu.

ATV'nin rekortmen programı Müge Anlı ile Tatlısert sezon finali yaptı. Müge Anlı kapanış esnasında kendisini izlemeye gelenlere de mikrofon uzattı. Genç bir hayranı "Sabahların sultanısınız" deyince Anlı hemen seyircisini düzeltti. Anlı konuşan kişiyi keserek "Ben programı kapatıyorum ama sabahların sultanı Seda Sayan'dır, almayalım ünvanını" dedi.

Bir ödül töreninde ödülünü Anlı’dan almak için sahneye çıkan Sayan, Anlı’dan sıcak bir temas beklemiş ancak beklediği olmayınca da şaşırmıştı. Anlı’nın soğuk duruşu üzerine sinirlenen Sayan şarkısını söyleyip sahneden ayrılmıştı. Çıkışta gazetecilerin bulunduğu yerde Anlı’yı gören Sayan, ‘Ayol eğilip de bir öpmüyorsun bile öküz gibisin öküz, insan bir öper’ demişti.

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