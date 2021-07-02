Madımak katliamına anma! 28 yıl sonra ilk kez ortaya çıkan görüntüler

SİVAS'ta 35 kişinin ateşe verilen Madımak Oteli'nde yaşamını yitirmesinin üzerinden 28 yıl geçti. Katliamda hayatını kaybedenler bugün kentte düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Bugün Sivas katliamının 28'inci yıldönümü... 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta ateşe verilen Madımak Oteli'nde yaşamını yitiren 35 kişi, bugün bir kez daha anıldı. Etkinlikler sabah saatlerinde başladı. Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler, Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli binası önünde toplandı.



Heyet, olaylarda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu anı köşesine karanfil bıraktı. Burada bir konuşma yapan Vali Ayhan, "Bu acı hepimizin, Sivas'ımızın ve tüm insanlığın ortak acısıdır. Bu topraklarda karanlık eller her daim kini, nefreti, zulmü ekmeye çalıştılar" dedi.



Cem Vakfı Genel Başkan Vekili Süleyman Güzel ise 28 yıl önce yaşanan olayın hafızalara kazındığını söyledi. "Bizim inancımızda kibir, şiddet ve cebre yer yoktur" diyen Güzel, şunları kaydetti:

"Hiçbir canlı farklılıklardan dolayı yaşamından koparılmamalıdır. Dil, din, ırk ayrımı yapmadan birlik, beraberlik, barış ve huzur içerisinde özgürce yaşayabileceğimiz bir toplum diliyoruz."

Alevi Bektaşi dernekleri ile siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının yürüyüşü vardı. Anma etkinliğine il dışından yoğun bir katılım oldu. Polis ekipleri de kent genelinde ve şehir girişlerinde güvenlik tedbiri aldı.

Bu arada 28 yıl önceki katliamla ilgili ilk kez ortaya çıkan görüntüler de sosyal medyada gündemin ilk sıralarına çıktı...