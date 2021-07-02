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EKONOMİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen zamların nedenini açıkladı!

1 Temmuz zam yağmuru şeklinde geçti. Elektirikten doğalgaza, LPG'den üniversite harçlarına ve alkol ürünlerine kadar kallavi zamlar geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, katıldığı canlı yayında yapılan zamların nedeneni açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu "Nedir Ne Değildir?" programına katıldı. Şen, elektrik ve doğalgaz zammının sebebini "dış ataklar" diyerek açıkladı.

"Keşke olmasaydı. Olmamalıydı. Gönül bunu istiyor" diyen Mustafa Şen, "AK Parti bu zamları keyfi için yapabilir mi? Bir zorunluluk var. Keşke yapılmasaydı" diye devam etti. 

Mustafa Şen şöyle devam etti: Bir zorunluluk var. Zamların sebebi dış ataklar, pandemi, bir kısım ekonomik tasarrufların belki daha önceden yanlış yapılması..."

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