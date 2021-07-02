Ekrem İmamoğlu'ndan kurban bağışına yasak tepkisi: Bu kötülüğü neden yapıyorsunuz

Ekrem İmamoğlu, İBB'nin kurban bağışı toplanmasının engellenmesi üzerine bir konuşma yayınlayarak "Bu kötülüğü neden yapıyorsunuz?" diye sordu.

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı 30 yıllık İstanbul Vakfı tarafından 2020 yılında düzenlenen kurban bağışı kampanyasına gerekli izni vermiş ve toplanan yaklaşık 12 milyon liralık bağış sayesinde 132 bin 50 aileye 1 kilogramlık konserveler halinde kurban eti dağıtılmıştı.

8 bin 246 hayırseverin katıldığı kampanyada, bin 178 büyükbaş hayvan kesilmişti. İstanbul Vakfı bu yıl da “Kurban Bağışı Kampanyası” düzenlemek üzere izin almak için 27 Nisan'da İstanbul Valiliği'ne başvurdu.

Ancak İstanbul Valiliği 25 Haziran 2021 tarihli yazısı ile yardım toplama kampanyası başvuru talebinin uygun bulunmadığını İstanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na bildirdi. Yazıda talebin neden uygun bulunmadığına ilişkin bir açıklama yer almadı, sadece 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun maddelerine atıf yapıldı.

2 ay bekletildik

Kararı sosyal medya hesabından bir video paylaşarak duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “132 bin aileye bu kötülüğü neden yapıyorsunuz? Aklını, vicdanını, insanlığını yitirmemiş devlet görevlilerine sesleniyorum; bu yanlıştan bir an önce dönmelisiniz” mesajı ile tepki gösterdi.