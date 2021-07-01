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Manisa'da böyle vicdansızlık görülmedi! Vatandaşlar çöpte buldu

İhlas Haber Ajansı

MANİSA'da kimliği belirsiz vatandaşlar tarafından çöpe atılmış kedi yavrusu bulundu. Soma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinin dikkati sayesinde kurtarılan kedi yavrusu bakıma alındı.

Manisa'nın Soma ilçesinde görev yapan Soma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, çöpe atılmış bir kedi yavrusu fark etti. Duruma hemen müdahale eden personeller yavru kediyi çöpten aldı. Oldukça bitkin halde olan kedi yavrusuna su veren personel, hayvanı belediyeye bağlı veteriner ekiplerine teslim etti.

Çöpe atılan yavru kediyi ölümün kıyısından kurtaran personeli tebrik eden Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, "Sokak hayvanlarımız korunmaya muhtaç canlılardır. Onlara bu çirkin muameleyi yapmak yerine sevgi ve şefkat göstererek insanlığa yakışır davranış gerçekleştirmeliyiz. Biz belediye olarak sokak hayvanları konusunda olabildiğince tüm hassasiyetimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyor, hatta gönüllü sokak hayvanları koruyuculuğu yapan kardeşlerimize de destek oluyoruz." diye konuştu.

Barınağa teslim edildi
Sözlerinin devamında Başkan Tulup "Vatandaşlarımızdan isteğimiz onları bu şekilde çöpe atmak yerine en azından kapılarının önüne su ve mama bırakarak sokak hayvanlarımızın zorlu hayatlarını bir nebze olsun kolaylaştırmalarıdır” dedi. Tedavileri ve bakımları yapılan yavru kedi, Soma Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

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