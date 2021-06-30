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Survivor Evrim Keklik fantezisini Hasan Can Kaya'ya açıkladı! Müjdeli haber olay oldu

SURVİVOR 2020 yarışmacısı Evrim Keklik Konuşanlar'a katıldı. Fantezisi soruluna Evrim Keklik hayranlarına müjdeyi verdi.

'Survivor 2020' yarışmasında renkli kişiliği ve eğlenceli tavırlarıyla adından sıklıkla söz ettiren Evrim Keklik, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla sık sık dikkat çekiyor. Son olarak Hasan Can Kaya'nın programına katılan Evrim Keklik kendisine fantezisi sorunca müjdeyi verdi. Survivor Evrim açıklamasında "Sevgilim yok hiç düşünmedim de fantezi. Survivor All Star'a gideceğim orada sevgiliyi mi düşüneceğim" dedi.

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