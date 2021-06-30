Kampta patates cipsi nasıl yapılır çıtır çıtır lezzet!

Herkesin çok severek yediği patates cipsini kendiniz evde yapmaya ne dersiniz? İşte sizler için tarifi...

Sadece birkaç malzemeyle pratik bir atıştırmalık hazırlamak ister misiniz? Sağlıklı ve bir o kadar da lezzetli patates cipsini kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Aileniz veya arkadaşlarınızla yapacağınız film gecelerinin vazgeçilmez atıştırmalığı olacak patates cipsi nasıl yapılır? işte sizler için malzeme listesi ve yapılışı. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler;

Patates, kızartmak için yağ, tuz, baharat.