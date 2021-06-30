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Şort giyen Şebnem Tüfekçi olay oldu: Sensin lan gavat babam karışmıyor

İSTANBUL Fikirtepe'de şort giydiği için sözlü tacize maruz kalan Şebnem Tüfekçi'nin videosu gündem oldu. Kendisine çıkışan adama tepki gösteren Şebnem Tüfekçi, 'sensin gavat benim babam karışmıyor' karşılığını verdi. Yavuz Atsız isimli kişinin sosyal medya hesabından Rus kadınları takip ettiği ortaya çıktı.

Şebnem Tüfekçi isimli genç bir kız, şort giydiği için sokak ortasında bir kişinin sözlü tacizine maruz kaldı. Şebnem Tüfekçi o anları videoya çekti ve sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan görüntüler gündeme oturdu. 

Şebnem Tüfekçi yaşadığı travmayı ve çektiği videoyu "Bu ülkede sadece şort giydiğiniz için sokakta yürürken bir anda orospu, şıllık, ahlaksız olabilirsiniz. Babanıza gavat denilebilir. Bu şerefsizin yüzünü herkes görsün diye paylaşıyorum. SOYUNUZ KURUSUN" sözleriyle paylaştı. 

Sensin gavat
Olay, İstanbul Kadıköy'de, Fikirtepe Mahallesi Mandra Caddesi'nde yaşandı. Genç kıza 'gavat' diyen adama Şebnem Tüfekçi de 'sensin gavat, benim babam karışmıyor sen kimsin' diyerek tepki gösteriyor. 

Rus kadınları takip ediyor
Video sosyal medyaya düşünce söz konusu kişinin kimliği de ifşa oldu. Yavuz Atsız isimli kişinin facebook sayfasında Rus kadınları takip etmesi ise gündeme oturdu. 

Yavuz Atsız kimliği ifşa olup takipçi listesi paylaşılınca hesabını kapattı. 

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