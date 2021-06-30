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İstanbul'da yöneticinin yaptığını görünce bir anda çılgına döndü! Hemen yerinden fırlayıp...

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da 4 arkadaşıyla birlikte site havuzuna giren bir kişi, köpeğine tekme attığı için kavga ettiği yöneticiyi havuza attı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Ulus Mahallesi'nde bir sitede cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, site sakini 4 arkadaş havuz kenarında oturup sohbet ederken, yanlarına gruptan birine ait köpek geldi. Site yönetiminden bir kişi de uyararak köpeği havuzun yanında uzaklaştırmasını istedi. O sırada köpek site yönetiminde olan kişinin ayağının yanına geldi. Site yöneticisi köpeği tekmeleyerek uzaklaşırdı.

Havuzun başında arkadaşlarıyla bulunan sahibi, köpeği tekmeleyen yöneticiyle yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Köpeğin sahibi kavga ettiği site yöneticisini havuza attı. Araya site sakinlerin girmesiyle kavga sona erdi. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Köpeğin tekmelenmesi ve yöneticinin havuza atılması sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. 

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