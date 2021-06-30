BIST 1.376
DOLAR 8,69
EURO 10,34
ALTIN 490,69
MAGAZİN

Peruğunu çıkarıp müjdeyi verdi! Şarkıcı Şimal Gözyaşlarına boğuldu

İki ay önce meme kanserine yakalandığını duyuran şarkıcı Şimal'dan müjdeli haber geldi.

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden şarkıcı Şimal (35),kanseri yendiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yaparken gözyaşlarını tutamayan Şimal, kafasındaki peruğu çıkartarak, "Sanırım kurtuldum! O kadar mutluyum ki test sonuçlarım geldi. Hiç kitlem kalmamış o kadar mutluyum ki... Sanırım kurtuldum. Dua eden herkese teşekkür ederim. Bugün benim doğum günüm, çok mutluyum. Sırada ameliyatım var. İlaçlardan sonra ameliyat tarihim belirlenecek." diye konuştu.

34 yaşındaki şarkıcı, "Her ne kadar bu konularda bilinçli olduğumuzu düşünsek de bazen bazı şeyleri erteleyebiliyormuşuz... Dışımı süslerken, içimi unutmuşum... Kendime çok kızgınım! Çok küçük bir kitleyken kendimi ertelediğim için tedaviye alındım." ifadelerini kullanmıştı. Şimal, hemcinslerine, "Tüm kadınlarımız erken teşhis için önce kendi muayenesini kendisi yapmayı öğrenmeli. Lütfen siz benim gibi kendinizi ertelemeyin!" diye seslenmişti.

"Hep birlikte söyleyeceğiz"
Ünlü şarkıcı, "Sizlerle bu aşamaların hepsini paylaşacağım, bir yere kaybolmuyorum. İnanıyorum ki daha sağlıklı ve güzel günlerde şarkılarımızı hep birlikte söyleyeceğiz" ifadelerini kullanarak, sevenlerinden dua istemişti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da lazer ışıklı zehirli ok ile vahşet! 20 saniyede öldü: Bulana 15 bin TL ödül
İstanbul'da lazer ışıklı zehirli ok ile vahşet! 20 saniyede öldü: Bulana 15 bin TL ödül
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Elmalı davası skandalına Fox TV ekranları kararttı! 'Hepimize gerekli' deyip tepki gösterdi
Elmalı davası skandalına Fox TV ekranları kararttı! 'Hepimize gerekli' deyip tepki gösterdi
Samsun'da bunalıma girdi ne bulursa polislere attı! İntihara kalkıştı
Samsun'da bunalıma girdi ne bulursa polislere attı! İntihara kalkıştı
Sultangazi'de Elif Çakal ölmeden önce dayak yemiş! Arkadaşlarının dövdüğü görüntüler çıktı
Sultangazi'de Elif Çakal ölmeden önce dayak yemiş! Arkadaşlarının dövdüğü görüntüler çıktı
Masterchef Danilo Zanna kolbastı oynadı! İtalyan eniştenin maharetine bakın
Masterchef Danilo Zanna kolbastı oynadı! İtalyan eniştenin maharetine bakın
Baht Oyunu 4. bölüm fragmanı
Baht Oyunu 4. bölüm fragmanı
Müge Anlı ATV canlıda izletti! Büşra Büyükşen'in cinayet gecesi videosu
Müge Anlı ATV canlıda izletti! Büşra Büyükşen'in cinayet gecesi videosu
Doktor Osman Büyükşen'in anne babasının katili bulundu mu bu görüntüleri kaldı
Doktor Osman Büyükşen'in anne babasının katili bulundu mu bu görüntüleri kaldı
Kampta peynirli sıkma nasıl yapılır eşsiz lezzet!
Kampta peynirli sıkma nasıl yapılır eşsiz lezzet!
Yorumlar