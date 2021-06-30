Peruğunu çıkarıp müjdeyi verdi! Şarkıcı Şimal Gözyaşlarına boğuldu

İki ay önce meme kanserine yakalandığını duyuran şarkıcı Şimal'dan müjdeli haber geldi.

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden şarkıcı Şimal (35),kanseri yendiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yaparken gözyaşlarını tutamayan Şimal, kafasındaki peruğu çıkartarak, "Sanırım kurtuldum! O kadar mutluyum ki test sonuçlarım geldi. Hiç kitlem kalmamış o kadar mutluyum ki... Sanırım kurtuldum. Dua eden herkese teşekkür ederim. Bugün benim doğum günüm, çok mutluyum. Sırada ameliyatım var. İlaçlardan sonra ameliyat tarihim belirlenecek." diye konuştu.



34 yaşındaki şarkıcı, "Her ne kadar bu konularda bilinçli olduğumuzu düşünsek de bazen bazı şeyleri erteleyebiliyormuşuz... Dışımı süslerken, içimi unutmuşum... Kendime çok kızgınım! Çok küçük bir kitleyken kendimi ertelediğim için tedaviye alındım." ifadelerini kullanmıştı. Şimal, hemcinslerine, "Tüm kadınlarımız erken teşhis için önce kendi muayenesini kendisi yapmayı öğrenmeli. Lütfen siz benim gibi kendinizi ertelemeyin!" diye seslenmişti.



"Hep birlikte söyleyeceğiz"

Ünlü şarkıcı, "Sizlerle bu aşamaların hepsini paylaşacağım, bir yere kaybolmuyorum. İnanıyorum ki daha sağlıklı ve güzel günlerde şarkılarımızı hep birlikte söyleyeceğiz" ifadelerini kullanarak, sevenlerinden dua istemişti.