Doktor Osman Büyükşen'in anne babasının katili bulundu mu bu görüntüleri kaldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında katil arayışı sürüyor. Doktor Osman Büyükşen'in isyanı sonrası özel ekip kuruldu. Necla ve Metin Büyükşen'in bu videosu ise yürek sızlattı.

KONYA'da 3 yıldır çözülemeyen esrarengiz cinayet Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenmeye devam ediyor. Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni bir itiraf yok. Çiftin şüpheli görülen kızı Büşra Büyükşen yine çelişkili açıklamaları ile gündemde. Evin gelini Betül Büyükşen ise bir kez daha Büşra'yı işaret edip sevgili iddiasında bulundu.

Doktor Osman Büyükşen anne babasının katilini bulunması için umutlarını yeni kurulan özel ekibe bağladı. Osman Büyükşen'in anne ve babasıyla çekilen bir videosu ise Müge Anlı dahil herkesi çok duygulandırdı.