BIST 1.369
DOLAR 8,74
EURO 10,39
ALTIN 492,44
GÜNCEL

Doktor Osman Büyükşen'in anne babasının katili bulundu mu bu görüntüleri kaldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında katil arayışı sürüyor. Doktor Osman Büyükşen'in isyanı sonrası özel ekip kuruldu. Necla ve Metin Büyükşen'in bu videosu ise yürek sızlattı.

KONYA'da 3 yıldır çözülemeyen esrarengiz cinayet Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenmeye devam ediyor. Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni bir itiraf yok. Çiftin şüpheli görülen kızı Büşra Büyükşen yine çelişkili açıklamaları ile gündemde. Evin gelini Betül Büyükşen ise bir kez daha Büşra'yı işaret edip sevgili iddiasında bulundu. 

Doktor Osman Büyükşen anne babasının katilini bulunması için umutlarını yeni kurulan özel ekibe bağladı. Osman Büyükşen'in anne ve babasıyla çekilen bir videosu ise Müge Anlı dahil herkesi çok duygulandırdı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kampta peynirli sıkma nasıl yapılır eşsiz lezzet!
Kampta peynirli sıkma nasıl yapılır eşsiz lezzet!
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bu görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Ardahan'da resmen kış yaşandı
Bu görüntü bugün Türkiye'de çekildi! Ardahan'da resmen kış yaşandı
Kahramanmaraş'ta 67 yaşındaki adamın gömleğini çıkarıp yaptıkları şaşkına çevirdi
Kahramanmaraş'ta 67 yaşındaki adamın gömleğini çıkarıp yaptıkları şaşkına çevirdi
Bursa'da 5 yaşındaki çocuk ölümden döndü feryadı yürek dağladı! Doktor kasiyer çıktı!
Bursa'da 5 yaşındaki çocuk ölümden döndü feryadı yürek dağladı! Doktor kasiyer çıktı!
Sedat Peker bağlantılı 10 kişiye gözaltı! 4 yıl önceki Cahit Çetin cinayetiyle bağlantılı
Sedat Peker bağlantılı 10 kişiye gözaltı! 4 yıl önceki Cahit Çetin cinayetiyle bağlantılı
Kosta Rika'da yanardağ patlaması anı! Son yılların en büyük patlaması kamerada
Kosta Rika'da yanardağ patlaması anı! Son yılların en büyük patlaması kamerada
İstanbul'da geri isteyince yaşandı! Sokak ortasında soyunmaya kalkıştı
İstanbul'da geri isteyince yaşandı! Sokak ortasında soyunmaya kalkıştı
Antalya'da trafikte şaşkına çeviren anlar! Balta ve döner bıçağıyla saldırdı
Antalya'da trafikte şaşkına çeviren anlar! Balta ve döner bıçağıyla saldırdı
İstanbul'da sesi duyan dışarıya koştu! Saniyelerle facianın eşiğinden dönüldü
İstanbul'da sesi duyan dışarıya koştu! Saniyelerle facianın eşiğinden dönüldü
Yorumlar