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Sedat Peker bağlantılı 10 kişiye gözaltı! 4 yıl önceki Cahit Çetin cinayetiyle bağlantılı

İSTANBUL'un Çekmeköy ilçesinde Cahit Çetin'in öldürülmesi sonrası yapılan yeni operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yakalanan şüphelilerin Sedat Peker ile bağlantılı olduğu belirtildi.

İstanbul'da 2017'de işlenen bir cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüyle bağlantılı oldukları iddia edilen 13 şüpheliden 10'u, 4 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2017'de Çekmeköy'de Cahit Çetin'in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Aydın, Düzce ve Yalova'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Peker ile bağlantılı olan ve söz konusu cinayetle irtibatlı olduğu belirlenen zanlılardan aralarında avukat Ayhan S.'nin de bulunduğu 10'unu yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 3 kişinin yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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