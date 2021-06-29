İstanbul'da sesi duyan dışarıya koştu! Saniyelerle facianın eşiğinden dönüldü

İSTANBUL'da 3 katlı binanın son katındaki dairenin balkonu çöktü. Anne ve çocuğu geçtikten saniyeler sonra balkondan caddeye parçalar düşerken, binanın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Güngören Güneştepe Mahallesi'nde 3 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 3 katılı binanın üst katındaki dairenin balkonunda çökme yaşandı. Balkonun çöktüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise moloz temizleme çalışması başlattı.



Olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürerken, bina tedbir amaçlı zabıta ekipleri tarafından boşaltılarak kapısına mühür vuruldu. Binadaki balkon çökmesi sırasında yolda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yaya ve araç trafiğinin fazla olduğu yoldaki binada yaşanan balkon çökmesi olayında facianın eşiğinden dönüldü. Çökmeden saniyeler önce anne ve küçük çocuğu balkon altından geçerek yoluna devam etti. Yaşanan bu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.



“İki dakika önce ben geçtim, ondan sonra bu oldu”

Güneştepe Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Ceyhan, “Eski bir bina kendi kendine çöktü. Kentsel dönüşüm olması şart. Bir mahalle muhtarı olarak yetkililerden rica ediyorum. İki dakika önce ben geçtim, ondan sonra bu oldu. Şu anda yaralı falan yok, Allah’a şükür bir sıkıntı yok. İstanbul’da kentsel dönüşüm olması şart. Bina boşaltıldı, belediye tarafından mühürlendi. İtfaiye falan geldi, bütün müdahale yapıldı” dedi.



Balkonun çöktüğü anlar kamerada

Güngören’de balkondaki çökme anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaya trafiğinin olduğu cadde üzerinde bir annenin çocuğuyla birlikte geçtikten saniyeler sonra balkondan molozların yola düştüğü görülüyor.