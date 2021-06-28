BIST 1.383
DOLAR 8,73
EURO 10,42
ALTIN 498,90
YEREL

İstanbul'da freni bozulan araç ortalığı birbirine kattı! 5 araca çarptı işte o anlar...

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da fren sisteminin arızalanması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 5 araca çarpıp durabildi. 1 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, dün Dolmabahçe Gazhane Caddesi üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Arif Özdem, 34 DAH 332 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, aracının fren sistemi bozuldu. Trafik ışıklarına yaklaşan Özdem, fren sistemi bozulan aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun eğimli olması nedeniyle hızlanan otomobil, 5 araca çarparak durabildi.

Kazada Arif Özdem yaralanırken, kazaya karışan araçlarda da hasar oluştu. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arif Özdem'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin araçlara çarpma anı yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ölsün diye başında bekledi! Küçükçekmece'de eski karısını bıçakladığı anlar
Ölsün diye başında bekledi! Küçükçekmece'de eski karısını bıçakladığı anlar
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bahar Candan Sedat Peker için öyle bir kelime kullandı ki alay konusu oldu
Bahar Candan Sedat Peker için öyle bir kelime kullandı ki alay konusu oldu
Artvin'de 'gel' deyince gelen boğa 'neresi kaşınıyor' sorusuna da karşılık veriyor
Artvin'de 'gel' deyince gelen boğa 'neresi kaşınıyor' sorusuna da karşılık veriyor
İstanbul'da markette pes dedirten görüntü! Biri kasiyeri oyaladı diğeri...
İstanbul'da markette pes dedirten görüntü! Biri kasiyeri oyaladı diğeri...
Antalya'da genç kızlar birbirine girdi! Erkekler tempo tuttular: Kafasına vur
Antalya'da genç kızlar birbirine girdi! Erkekler tempo tuttular: Kafasına vur
Bursa'da sürücü alkollü yakalandı bahanesi pes dedirtti! Polise güldüren tehdit
Bursa'da sürücü alkollü yakalandı bahanesi pes dedirtti! Polise güldüren tehdit
Baş Belası 3. bölüm fragmanı
Baş Belası 3. bölüm fragmanı
Bakan Pakdemirli'den Muğla Marmaris'teki yangın sonrası ortaya atılan iddialara çok sert tepki
Bakan Pakdemirli'den Muğla Marmaris'teki yangın sonrası ortaya atılan iddialara çok sert tepki
Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezuniyet töreninde diplomaları Cemal Kalyoncu ve Metin Güneş verdi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi mezuniyet töreninde diplomaları Cemal Kalyoncu ve Metin Güneş verdi
Yorumlar