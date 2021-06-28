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Gökbey Helikopteri'nin 3. prototipinin ilk uçuşu başarılı şekilde gerçekleşti

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Gökbey Helikopteri'nin 3. prototipinin ilk uçuşunun başarılı şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni bir prototipi daha dahil ettik" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sertifikasyon test faaliyetleri süren Gökbey Helikopteri'nin 3. prototipinin ilk uçuşunun başarılı şekilde gerçekleştiğini bildiren Demir, "Yaklaşık 40 dakika süren bu uçuşla beraber uçuş test faaliyetlerine yeni bir prototipi daha dahil ettik" değerlendirmesinde bulundu.

Demir, paylaşımında helikopterin kalkış ve iniş görüntülerinin yer aldığı bir videoya da yer verdi.

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