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MEDYA

Bahar Candan Sedat Peker için öyle bir kelime kullandı ki alay konusu oldu

İşte Benim Stilim yarışmasıyla ünlenen Bahar Candan’ın suç örgütü yöneticiliği suçundan aranan Sedat Peker'e Youtuber demesi sosyal medyada dalga konusu oldu.

Bahar Candan ve Nihal Candan, YouTube’daki ‘Buralarda Neler Dönüyor Bir Bilsen’ programına konuk oldu.  Candan, otelde kalmasının doğal olduğunu anlatırken "Bir kere otelde tek kalan kızlar biz değiliz. Gossip Girl'de Serena otelde kalıyordu, günümüzde Youtuber Sedat Peker Dubai'de otelde kalıyor, otelde kalanlar yalnızca biz değiliz" dedi. Candan'ın Peker'e 'Youtuber' demesi sosyal medyada alay konusu oldu.

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