Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'ne kopyasını mı bıraktı? Bu video çok konuşuluyor

Ekrem İmamoğlu'nun yerine Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Mehmet Murat Çalık'ın bir videosu çok konuşuluyor. Adeta Ekrem İmamoğlu'nun tüm hal ve hareketleri konuşma üslubunun kopyası gibi!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle Beylikdüzü Belediye Başkanlığı koltuğuna yardımcısı Mehmet Murat Çalık seçilmişti. İmamoğlu gibi Trabzonlu olan Çalık'ın bir videosu sosyal medyada çok konuşuluyor. Görenler "Yerine kendi kopyasını bırakmış" yorumunda bulundu.

Çalık'ın sosyal medyaya düşen videosunu izleyenler "Ekrem İmamoğlu giderken yerine kendisinin kopyasını bırakmış" yorumları yaparken, Beylikdüzü Belediye Başkanı'nın konuşması, ses tonu ve hareketlerinin İmamoğlu'na benzerliği büyük şaşkınlık yarattı.

Yorumlardan bazıları:

-İmamoğlu kopyasını bırakmış beylikdüzü belediyesine hareketlere tonlamalara bak

-Bu ne ya seri üretime geçmişler:)

-Çocuklarla konuşma tarzı, el kol hareketleri birebir aynısı ya

- Kılık değiştirip iki ayrı belediyeden maaş alan Ekrem İmamoğlu'nu kınıyorum.

- Ya bu adamı Cumhurbaşkanı adayı yapalım hem İBB de gitmemiş olur.

- Ekrem İmamoğlu simülatörü.

- Ekrem İmamoğlu'nu en iyi ben canlandırırım diyen bir aktör bile bu kadar iyi canlandıramaz.

Mehmet Murat Çalık kimdir?

Mehmet Murat Çalık, 1972 yılında Trabzon Maçka'da doğdu. Rizeli bir anne ve Trabzonlu bir babanın üç çocuğundan biri olan Çalık, ilk ve ortaokul eğitimini Maçka’da, lise eğitimini ise Trabzon Lisesi’nde tamamladı. 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun oldu. 1998 yılında şehir planlama sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin kurucu ortağı olan Çalık, 2008-2014 yılları arası Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde çeşitli görevlerde yöneticilik ve başkan yardımcılığı yaptı. 2014-2018 tarihlerinde Beylikdüzü Belediyesi'nde Teknik Koordinatörlük ve Başkan Yardımcılığı görevlerinde yer aldı. Trabzonspor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kulübü, Batı İstanbul Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarına üye olan Çalık, evli ve iki çocuk babasıdır.