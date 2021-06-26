İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock istifa etti skandal videosu paylaşıldı

İNGİLTERE Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, danışmanı Gina Coladangelo ile samimi görüntülerinin basına sızması Londra'nın gündemine oturdu. 15 yıllık eşini kendisi gibi evli olan danışmanıyla aldatan Matt Hancock, görüntülerin ardından istifa etmek zorunda kaldı. Matt Hancock'un o anlarının görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un başdanışmanı Gina Coladangelo ile yaşadığı ilişkinin yankıları sürerken, ülkeyi sarsan yasak aşk skandalı ile ilgili sıcak gelişme yaşandı. Matt Hancock, skandal görüntülerin ardından istifa ettiğini açıkladı.

İstifa kararını sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyuran Matt Hancock, "İngiliz Sağlık Bakanlığı görevimden istifa ettiğimi Başbakan'a bildirmek isterim. Bu ülkede herkesin yaptığı inanılmaz fedakarlıkların farkındayım. Bu kurallara bağlı kalanlar var ve benim istifa etmem gerekiyor. Buradan bu kurallara bağlı kalıp inanılmaz fedakarlıkta bulunan insanlara teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, 15 yıllık eşi Martha Hancock'u, Sağlık Bakanlığı binasında danışmanıyla aldatırken kameralara yakalanan Matt Hancock'un o anlarının görüntüleri de kamuoyuyla paylaşıldı.