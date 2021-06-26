Esra- Ceyda kardeşler öpüştükleri videoyu paylaştı! Cicişlere tepki yağdı

Geçtiğimiz günlerde ettikleri kavgayla gündem olan Esra ve Ceyda Ersoy sosyal medya hesaplarından öpüştükleri videoyu paylaşarak barıştıklarını duyurdu.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Esra ve Ceyda Ersoy, kardeşler, geçtiğimiz günlerde ettikleri kavga ile gündeme gelmişlerdi. Ceyda Ersoy, ablası Esra'nın kendisini darp ettiğini belirterek "Bu kadını ablalıktan reddediyorum" ifadelerini kullanmıştı. Çok geçmeden yeniden bir araya gelen ikili, sosyal medyadan barıştıklarını ilan etti. Araç içerisinde öpüştükleri videoyu sosyal medyadan paylaşan Ciciş kardeşler, "Biz barıştık" notunu düştü. İki kardeşin videosuna bazı takipçileri tepki gösterdi.