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Silivri’de ceviz büyüklüğünde dolu yağışı

SİLİVRİ'de aniden bastıran yağış kısa sürede yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan doludan araçlarını korumak isteyen vatandaşlar benzin istasyonlarına sığındı.

Silivri Kınalı’ mevkiinde aniden bastıran yağmur kısa sürede yerini doluya bıraktı. İlçede ceviz büyüklüğünde yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı. Seyir halindeki sürücüler araçlarını korumak için benzin istasyonlarına sığındı. Yağış ve dolu nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da yaşandı.

Kısa süre etkili olan yağışın durmasıyla trafik bölgede normale döndü.

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