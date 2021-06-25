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İstanbul'da davranışları ekiplere harekete geçirdi! ATM'de suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da internet üzerinden oynadığı sanal bahis oyunlarından kazandığı haksız kazancı banka ATM’sinden çeken bir kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Sultanbeyli ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir şahsın sürekli olarak ATM’den para çektiği yönünde bilgi alan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme ve araştırma başlattı. Banka çevrelerini takibe alan polis, aranan eşkale uyan bir kişinin Battalgazi Mahallesi’ndeki bir ATM’ye yaklaştığını fark etti.

Şüphelinin tedirgin davranışlar sergilediğini gören emniyet ekipleri, zanlının cep telefonundaki uygulama üzerinde barkodla para çektiğini belirledi. Tam bu sırada şüphelinin yanına yaklaşan emniyet ekipleri, F.S.(29) adlı zanlının internet üzerinden sanal bahis oyunları oynadığı ve yasadışı bahisten kazandığı 4 bin 900 lirayı çekmek isterken suçüstü yakaladı.

Emniyete götürüldü
Şüpheli F.S., "7258 Sayılı Kanun Uyarınca Bahis Suçları" kapsamında gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yakalanan F.S. ile ilgili emniyette yapılan araştırmalarda, şüphelinin bir cep telefonu uygulaması üzerinden yasa dışı bahis oynadığı ve kazandığı paraları ATM’den çektiği ortaya çıktı. Polisteki ifade işlemleri ardından “7258 Sayılı Kanuna Muhalefet” kapsamında hakkında adli işlem yapılan şüpheli F.S., adli makamlarca serbest bırakıldı.

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