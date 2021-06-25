Seksenler ekibi Rasim Öztekin'i unutmadı! Videonun sonundaki detay duygulandırdı

TRT 1'in fenomen dizisi Seksenler ekibi, dizide yıllarca Fehmi karakterini canlandıran ve geçtiğimiz aylarda vefat eden usta oyuncu Rasim Öztekin’i unutmadı.

Seksenler dizisi uzun bir aranın ardından 24 Haziran Çarşamba akşamı 492. bölümü ile 9. sezonuna başladı. Seksenler dizisinden Rasim Öztekin için anma videosu geldi. 8 Mart 2021 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat eden Seksenler dizisinin Fehmi'si Rasim Öztekin için anma videosunda flashback yapıldı. Videoda, dizinin müziklerini yapan Aydın Sarman 'O Günler' isimli şarkıyı seslendirdi.



Rasim Öztekin için hazırlanan özel videoyu TRT'nin resmi Twitter hesabı "Büyük Usta Rasim Öztekin’e özlem ve saygıyla" notuyla paylaştı. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de videoyu "Fehmi Baba’yı da unutmadık. Rasim Öztekin’e rahmetle..." notuyla Twitter hesabından paylaştı.