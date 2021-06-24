Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın'ın tepkisine Mansur Yavaş yanıt verdi: İngiltere'ye satmış

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘Lezzet Ankara’ projesini eleştiren Yemek Sepeti CEO'su Nevzat Aydın'a yanıt verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), esnafa destek adına yüzde 0 komisyonla çalışan bir yemek uygulaması geliştirdi. ‘Lezzet Ankara’ adı verilen uygulama ile pandemiden olumsuz etkilenen esnafa destek olunması amaçlanıyor. Lezzet Ankara uygulamasına ilk tepki gösterenlerden biri de online sipariş platformu Yemek Sepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın oldu.



Sosyal medya hesabından Başkan Yavaş'a tweet atan Aydın "Dünyada bir ilk olmuş başkanım. Rekabet güzel şey. Sizi seviyoruz" yorumunu yaptı. Aydın ikinci mesajında ise uygulamayı eleştirip "Şaka bir yana rakip olmayan bir devlet kalmıştı. %0 da az olmuş, üzerine para verilmeli." ifadelerini kullandı. Aydın'ın bu paylaşımı yaparken bir yandan da "Yarın sen de bi iş kurarsın sana da rakip olur devlet. Böyle saçmalıklara girmemek lazım. Yine herkes Yemeksepeti kullanmaya devam edecek ve bu portal için yapılan kamu kaynakları çöp olmuş olacak. Devletçi/komünist rüyalar görmeyin artık yalvarırım." tweetini beğendiği görüldü.







"Hissesinin büyük kısmını İngiltere'ye satmış bir firma"

Aydın'ın bu tepkisine Başkan Yavaş'tan yanıt geldi. Uygulamanın arkasında olduğunu söyleyen Yavaş, "İtirazlara bakarsanız ne kadar doğru yolda olduğumuz görülüyor. En fazla itiraz eden firma, hissesinin büyük kısmını İngiltere'ye satmış bir firma. Yüzde 38'den, itirazlar sonucunda yüzde 10, 11 gibi bir komisyona inmiş bir firma. Esnafımız zaten darda. Yüzde 0 komisyonla aynı hizmeti biz vererek iki yıldır kaybettiklerini toparlamaya çalışacağız. Bu da belediyecilik görevlerimizden biri" ifadelerini kullandı.







"Rekabet güzeldir"

Başkan Yavaş’ın açıklamasındaki bilgilerin yanlış bir bilgilendirmeden kaynaklandığını söyleyen Aydın "Mansur Başkan'ı çok severim ama yanlış bilgilendiriyor. Ne komisyonumuz yüzde 38 idi ve yüzde 10'a indirdik, ne de İngilizlere sattık. Kaldı ki Yemeksepeti 9 bin 500 kişiye iş sağlayan ve her sene rekor verdi ödeyen bir Türk şirketi. Sizi seviyoruz başkan, rekabet güzeldir." diyerek yanıt verdi.