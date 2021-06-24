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DÜNYA

Uçakta tacize uğradığını söyleyen kadın, personelden "Otur ve sessiz kal" yanıtını aldı

Ailesiyle birlikte ABD'nin Kaliforniya kentine giden genç kız, yolculuk sırasında kendisini elle taciz eden arka koltuktaki 60 yaşındaki adamın hareketlerini kayıt altına aldı. Arkasındaki kişinin göğüslerine ve kollarına dokunduğunu söyleyen kız, uçuş görevlilerinin kendisine sessiz kalmasını söylediğini öne sürdü.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine giden uçakta yaşanan olay, çok sayıda kişinin tepkisine neden oldu.

Ailesiyle birlikte Kaliforniya'ya giden genç kız, başına gelenleri TikTok hesabından paylaştı. Haber Global'in aktrdığına göre, 18 yaşında olduğu öğrenilen kız, uçakta yolculuk yaptığı sırada arka koltuğunda oturan 60 yaşındaki adamın tacizine uğradı.

Kimse kendisine inanmadı
Genç kız, tacizlere dayanamayınca, söz konusu durumu uçuş ekibine iletti ancak uçuş ekibi, genç kızı dinlemediğini ve "Otur ve sessiz kal" dediğini söyledi.

Uçuş ekibinden olumsuz yanıt alan genç kız, bu sefer de yanında oturan diğer yolculara aktardı ve bir şeyler yapılmasını talep etti.

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