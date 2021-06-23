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Akşener'den "Turcovac"a övgü: Emeği geçenlere gönülden teşekkürler!

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün ismi belli olan yerli aşı "Turcovac"a övgüler yağdırdı. Sözlerine, emeği geçenlere teşekkür ederek başlayan Akşener, "Yerli aşımızın üçüncü faz testlerinin başladığı haberlerinden dolayı duyduğum memnuniyeti paylaşmak istiyorum. Uzun zamandır görmek istediğimiz bir gelişmeydi" ifadelerini kullandı.

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün ismi belli olan yerli aşı "Turcovac"a övgüler yağdırdı.

Sözlerine, emeği geçenlere teşekkür ederek başlayan Akşener, "Yerli aşımızın üçüncü faz testlerinin başladığı haberlerinden dolayı duyduğum memnuniyeti paylaşmak istiyorum. Uzun zamandır görmek istediğimiz bir gelişmeydi" ifadelerini kullandı.

Dün sosyal medyada yerli aşı üzerinden yapılan yoğun propagandaya ilişkin ise "Erdoğan'ı uyarmak istiyorum. Bu önemli sürecin baltalanmasına izin verme. Bu konuyu da algı operasyonuna kurban edersen altında kalırsın" şeklinde Erdoğan'a seslendi.

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