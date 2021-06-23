Güldür Güldür Show oyuncusu Giray Altınok fiyatlara isyan etti: 275 TL

Güldür Güldür Show ekibinin sevilen oyuncusu Giray Altınok, tatil beldelerinde yiyecek fiyatlarını eleştirdi.

Sevilen komedi programı Güldür Güldür Show’un başarılı oyuncularından Giray Altınok, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla tatil beldelerindeki yiyecek fiyatlarını eleştirdi. Bir lahmacunun 275 TL olduğunu ifade eden Altınok, "Geçen sene buraya tatilde geldik, aslanlar gibi 3 ay tatil yapıp bir şekilde ödemedik mi?" dedi.