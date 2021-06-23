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Müge Anlı Tatlı Sert'te Doktor Osman Büyükşen ağlayarak patladı

Doktor Osman Büyükşen ATV'de çıldırdı Müge Anlı ağlayarak sarıldı. Anne babasının katilini arayan doktorun hali yürek dağladı.

KONYA'da 3 yıldır çözülemeyen esrarengiz cinayet Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dramatik bir isyana sebep oldu. Annesiyle babasının cinayetinde 2 kardeşi şüpheli olan Doktor Osman Büyükşen, bugün canlı yayında dayanamayıp ağlayarak patladı. Osman cinayetin tanığı olan kardeşi Büşra'yı ortaya atarak 'Ben kardeşimden bile emin değilim' dedi. Doktor Osman, olayı soruşturan jandarmaya ve savcıya da isyan etti. Söyledikleri ile Müge Anlı'ya ağlatan Doktor Osman, "Şüphelilerin 2'si de kardeşim ben ne yapayım' diyerek çaresizliğini haykırdı. Müge Anlı pandemiyi unutup Doktor Osman'a sarılarak teselli etmeye çalıştı. İşte Müge Anlı Tatlı Sert'te herkesi ağlatan o isyan anları:

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