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İstanbul'da sağanak yağış başladı! Vatandaş yine hazırlıksız yakalandı

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'a beklenen sağanak yağış başladı. Eminönü'nde çok sayıda vatandaş, uyarılara rağmen yağmura hazırlıksız yakalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da sağanak yağış uyarısı yapmıştı. Uyarıların ardından şehrin bazı ilçelerinde sağanak yağış başladı. yağış nedeniyle trafikte de artış yaşanıyor. 

Saat 13:20 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'u sağanak yağış konusunda uyardığı açıklamada, " Bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m²/12 saat) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

AFAD da uyarmıştı:

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