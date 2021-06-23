BIST 1.402
DOLAR 8,66
EURO 10,34
ALTIN 493,98
YEREL

İstanbul'da polis müdahale etti arbede çıktı: Gerekirse mum yakıp...

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da kentsel dönüşüm nedeniyle yıkımı yapılacak evlerin temel altyapı hizmetlerinin kesilmesi için mahalleye gelen ekiplere engel olmak isteyenlere polis müdahale etti.

Güngören Tozkoparan Mahallesi'nde yapılması planlanan kentsel dönüşüm projesi kapsamında, geçtiğimiz aylarda mahalle sakinlerinden evlerini boşaltmaları istendi. Yaşanan süreçte evlerini terk etmek istemeyen mahalle sakinleri ile polis ve belediye ekipleri arasında birçok kez arbede yaşandı. Bu sabah saatlerinde Tozkoparan Mahallesi'nde yıkımı yapılması planlanan evlerin temel altyapı hizmetlerinin kesilmesi için çevik kuvvet ekiplerinin desteğiyle İGDAŞ, İSKİ, BEDAŞ ve belediye ekipleri geldi. Mahalle sakinleri ekiplere engel olmak istedi. Bunun üzerine polis, kalabalığa müdahalede bulundu. Bu sırada arbede yaşandı.

Mahalle sakini Hasan Çimen, "Bizim evimizi alıyorlar. Davalar devam etmesine rağmen hukuksuz olarak gelip, benim dairemi elimden almaya çalışıyorlar. Elektriğimizi, doğalgazımızı kesiyorlar. Arbedenin sebebi bu. Bunlar benim yaşam hakkım, kestirmiyorum. Neden benim evimi elimden alıyorsunuz? Polisler vazifesinin yapıyorlar ama biraz da benim hakkımı korusunlar" dedi. 


"Gerekirse mum yakıp, öyle oturacağız"
Evlerinden çıkmak istemeyen mahalle sakinlerinden Saadet Kılıç ise, "Paramızla satın aldığımız evlerimizden sokağa atıyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Emekli insanlarız, aldığımız maaşla kiraya çıkmamız mümkün değil. Her gün suyumuzu, elektriğimizi kesmekle tehdit ediliyoruz. Polis, sularımızı kesmek için gelmiş. Bu zabıtanın görevi ama polis geliyor. Polisle biz yüz yüze geliyoruz. Sonuna kadar buradayız. Gerekirse mum yakıp, öyle oturacağız. Evimizden çıkmıyoruz. Gerekirse suyu da arabayla taşıyacağız. Biz evimizdeyiz, gitmiyoruz. Yerinde kentsel dönüşümse eğer, bize yerinde evimizi versinler. Sözleşme imzalayalım, öyle gidelim. Biz böyle gitmiyoruz" diye konuştu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bursa'da tartıştığı komşusunu tüfekle öldürdüğü an kamerada
Bursa'da tartıştığı komşusunu tüfekle öldürdüğü an kamerada
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bakan Adil Karaismailoğlu 5G ile ilk görüşmeyi yaptı
Bakan Adil Karaismailoğlu 5G ile ilk görüşmeyi yaptı
Özel güvenlik görevlileri stajyer doktoru tekme tokat dövdü o anlar kamerada
Özel güvenlik görevlileri stajyer doktoru tekme tokat dövdü o anlar kamerada
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması
Şener Şen ve Ezgi Mola Covid-19 aşı çağrısı videosu ile TT oldular
Şener Şen ve Ezgi Mola Covid-19 aşı çağrısı videosu ile TT oldular
İftirada Mahir olan CHP'li vekil! Süleyman Özışık 'rezil belgeleri' anlattı
İftirada Mahir olan CHP'li vekil! Süleyman Özışık 'rezil belgeleri' anlattı
Bayburt'ta bir anda neye uğradığını şaşırdı: İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım
Bayburt'ta bir anda neye uğradığını şaşırdı: İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım
İstanbul'da kan donduran cinayet! Genç kadın ölmeden önce son kez...
İstanbul'da kan donduran cinayet! Genç kadın ölmeden önce son kez...
El frenini çekmeye unuttu! Zonguldak'ta faciadan dönüldü
El frenini çekmeye unuttu! Zonguldak'ta faciadan dönüldü
Yorumlar