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BİLİM - TEKNOLOJİ

Bakan Adil Karaismailoğlu 5G ile ilk görüşmeyi yaptı

Anadolu Ajansı

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu 5G teknolojisini tanıttı ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

İnternet hızını 100 kata kadar güçlendirmesi beklenen dijital çağa daha iyi adapte olmayı sağlayan 5G teknolojisi tanıtıldı. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ilk görüşmeyi gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi kapsamında 5G altyapıları için kritik önemdeki çekirdek şebeke, baz istasyonu, 5G’ye özel yönetim, servis ve operasyonel yazılım ürünlerinin, yerli ve milli gayret ve alın teri ile geliştirilmesi sürecinde önemli bir eşiği geride bıraktıklarını belirterek, "Sektörümüzde rekabetin bu kadar yoğun olduğu bir ortamda, zaman odaklı bir başarıyı hedeflememiz, önümüzdeki azami 1-1,5 yıl içinde ürünlerimizi ticari hale getirmemiz gerekiyor." dedi.

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