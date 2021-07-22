AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: 2023 seçimlerinde çok iyi bir netice alacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gazeteci Adem Metan’ın YouTube kanalına konuk oldu. Dağ, '"2023 seçimlerinde çok iyi bir netice alacağız" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gazeteci Adem Metan’ın YouTube kanalına röportaj verdi. Avukatlık yıllarından, özel hayatına kadar pek çok soruyu cevaplandıran Dağ, 2023 seçimlerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Kılıçdaroğlu'nun o kadar cesur olduğunu düşünmüyorum"

Metan’ın Kemal Kılıçdaroğlu 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı için adaylığını ortaya koyar mı demesi üzerine Dağ, adaylığını koyacak kadar cesaretli bir siyasetçi olduğunu düşünmüyorum diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Adaylığını koyarsa şaşırmam ama cesaretli olduğunu düşünmüyorum. Kendi ittifaklarında verecekleri bir karar, biz tamamen kendimize bakıyoruz ama Kemal Kılıçdaroğlu’nun o kadar cesur bir siyasetçi olduğunu düşünmüyorum.“

"2023 seçimlerinde çok iyi bir netice alacağız"

Metan’ın 2023 seçimlerini nasıl görüyorsunuz, sizce AK Parti’nin bir sıkıntısı var mı diye sorması üzerine Dağ, şu ifadeleri kullandı:

“Ben bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Pandemiden kaynaklı dünyada yaşanan küresel sıkıntıdan dolayı bir dönem geçirdik, zor bir dönemdi. Yavaş yavaş geride bıraktık, Almanya da sınırları açtı, Rusya daha önce kaldırmıştı. Bu yaz turizm sezonumuz iyi geçecek gibi gözüküyor. İhracat rakamları açıklandı, iyi bir gidişatımız var, ekonomiyi iyi bir noktaya doğru götürüyoruz."

"2021 iyi bir büyümeyle bitireceğiz, 2022 iyi bir büyümeyle bitirip 2023 seçimlerinde çok daha iyi bir netice yani şunu da söyleyebilirim 2018’den daha iyi bir netice alacağımızı düşünüyorum. Hem Cumhurbaşkanımızın oyu olarak hem de partimizin oyu olarak.“

Hamza Dağ'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle...

“Yalan haberleri yorulmamız için yapıyorlar ama şunu iyi bilsinler heyecanımızdan bir gram geri adım attıramıyorlar.”

“Bazıları karşı çıkmıştı ama Avrasya Tüneli olmasaydı, Marmaray olmasaydı İstanbul’un o trafiği şu anda ne olurdu?”

“2023 seçimlerinde 2018’den çok daha iyi bir netice alacağımızı düşünüyorum.”

“Terörle mesafe en ciddi kırmızı çizgilerimizden biridir.”

“Yalanla dolanla, milleti kandırarak bir iktidar değişimi veya seçimde manipülasyon yapabilir miyiz diye medet umanlar bu seçimde de avcunu yalayacak.”