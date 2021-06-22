Kampta kuymak nasıl yapılır yedikçe yiyesiniz gelecek!

Bir yiyenin bir daha vazgeçemediği bir lezzet; kuymak tarifini sizler için hazırladık! Afiyetler olsun...

İsmi üzerine birçok tartışma yaşansa da, adı tadının önüne asla geçemeyecek bir tarif kuymak. Aynı zamanda muhlama ya da mıhlama ismi ile de bilinen bu tarif Karadeniz bölgesinden Türk mutfağına armağan edilen müthiş bir lezzet. Bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyoruz. İşte sizler için tarifi...

Malzemeler;

3 yemek kaşığı tereyağı, 3 tepeleme yemek kaşığı mısır unu, 2-2,5 su bardağı su, 250-300 gr kolot peyniri ya da çeçil peyniri, yeteri kadar tuz.