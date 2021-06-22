BIST 1.408
DOLAR 8,70
EURO 10,35
ALTIN 498,22
MEDYA

Can Ataklı Allah'ın selamına da saldırdı! Niye 'Selamün Aleyküm' diyorsunuz!

SON Dönemde ekrandan kamuoyunun üzerine saçtığı nefret söylemleriyle öne çıkan gazeteci Can Ataklı, bu kez de Allah'ın selamına karşı nefret kustu.

Gazeteci Can Ataklı, Tele 1 canlı yayınında yine nefret tohumları saçtı. Yayın sırasında yanlışlıkla "Selamün Aleyküm" diyen Ataklı, durumu kendince toparlamaya çalıştı. "Ben demem ama şimdi moda o ya." diyen Ataklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Onu söyleyince müslüman olmuyorum!

- Çocuklara bile öyle söylettiriyorlar. İlle o Hz. Musa'dan başlayan Şalom'dan gelen şey, kızıyorlar söyleyince ama ne yapalım yani. Esası o, sorun Yahudilere anlatsınlar. Yani şart değil Selamün Aleyküm demek, onu söyleyince Müslüman olmuyorum, onu demek istiyorum.

'Allah'ın selamı değil, Allahlar'ın anlamına gelir...'

- Ama şimdi küçücük çocuklar söylüyor. Abi niye Arapça söylüyorsun , iyi günler demek, selamlar demek. Efendim Allah'ın selamı üzerinde olsun. Allah'ın da değil ayrıca o Allah'ların anlamına geliyor o da ayrı mesele.

İşte ağız alışkanlığı olmuş...

- Yani hep bir yanlış üzerine gidiyoruz. Ama işte bu ağız alışkanlığı olmuş, yanlış yapmayasınız diye. Yanlışı bil devam et ama bil yaptığın yanlışı diye söylüyorum.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Küçükçekmece'de intihara kalkışan kişiyi bekçinin kurtardığı anlar kamerada 
Küçükçekmece'de intihara kalkışan kişiyi bekçinin kurtardığı anlar kamerada 
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Uğur Dündar Tele 1'de Yılmaz Özdil’e saydırdı: Karşıma çıkarsan fena yaparım
Uğur Dündar Tele 1'de Yılmaz Özdil’e saydırdı: Karşıma çıkarsan fena yaparım
Kalp Yarası 1. bölüm fragmanı
Kalp Yarası 1. bölüm fragmanı
Aşkın Tarifi 4. bölüm fragmanı
Aşkın Tarifi 4. bölüm fragmanı
Şehidinin son görüntüleri yürekleri dağladı
Şehidinin son görüntüleri yürekleri dağladı
Türkiye'de yaşayan yabancılardan sağlık sistemine büyük övgü
Türkiye'de yaşayan yabancılardan sağlık sistemine büyük övgü
Antalya'da yaşayan Alman asıllı vatandaş: Buradaki sağlık sistemi Almanya’dakinden daha iyi
Antalya'da yaşayan Alman asıllı vatandaş: Buradaki sağlık sistemi Almanya’dakinden daha iyi
Diyarbakır'da silah çekildiğini görünce 7'nci kattan aşağı atladı o anlar kamerada
Diyarbakır'da silah çekildiğini görünce 7'nci kattan aşağı atladı o anlar kamerada
Ümraniye'deki yangının arkasından koca dehşeti çıktı
Ümraniye'deki yangının arkasından koca dehşeti çıktı
Yorumlar 24 yorum