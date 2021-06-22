Can Ataklı Allah'ın selamına da saldırdı! Niye 'Selamün Aleyküm' diyorsunuz!

SON Dönemde ekrandan kamuoyunun üzerine saçtığı nefret söylemleriyle öne çıkan gazeteci Can Ataklı, bu kez de Allah'ın selamına karşı nefret kustu.

Gazeteci Can Ataklı, Tele 1 canlı yayınında yine nefret tohumları saçtı. Yayın sırasında yanlışlıkla "Selamün Aleyküm" diyen Ataklı, durumu kendince toparlamaya çalıştı. "Ben demem ama şimdi moda o ya." diyen Ataklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Onu söyleyince müslüman olmuyorum!

- Çocuklara bile öyle söylettiriyorlar. İlle o Hz. Musa'dan başlayan Şalom'dan gelen şey, kızıyorlar söyleyince ama ne yapalım yani. Esası o, sorun Yahudilere anlatsınlar. Yani şart değil Selamün Aleyküm demek, onu söyleyince Müslüman olmuyorum, onu demek istiyorum.

'Allah'ın selamı değil, Allahlar'ın anlamına gelir...'

- Ama şimdi küçücük çocuklar söylüyor. Abi niye Arapça söylüyorsun , iyi günler demek, selamlar demek. Efendim Allah'ın selamı üzerinde olsun. Allah'ın da değil ayrıca o Allah'ların anlamına geliyor o da ayrı mesele.

İşte ağız alışkanlığı olmuş...

- Yani hep bir yanlış üzerine gidiyoruz. Ama işte bu ağız alışkanlığı olmuş, yanlış yapmayasınız diye. Yanlışı bil devam et ama bil yaptığın yanlışı diye söylüyorum.