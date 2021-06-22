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Küçükçekmece'de intihara kalkışan kişiyi bekçinin kurtardığı anlar kamerada 

İSTANBUL Küçükçekmece'de gece saatlerinde bir üst geçitte intihara kalkışan kişiyi devriye bekçiler kurtardı. Üst geçide çıkan kişinin kurtarılma anları bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. 

Olay Küçükçekmece, D-100 Karayolu Edirne istikameti Küçükçekmece metrobüs üst geçidinde gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle metrobüs üst geçidine çıkarak intihara kalkıştı.

Bu sırada devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri olay yerine müzakereci polis ve itfaiye ekiplerini çağırırken, bir yandan da intihara kalkışan kişiyi ikna etmeye çalıştı. İntihara kalkışan kişinin bir anlık dalgınlığından yararlanan bir bekçi üst geçide çıkan kişiyi düşmekten son anda kurtardı.

Mahalle bekçileri intihara kalkışan kişinin ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Üst geçide çıkan kişinin mahalle bekçisi tarafından kurtarılma anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası kaydedildi. Görüntüler de üst geçitte bir kişinin oturduğu görülüyor.

Görüntülerin devamında ise arkadan sessizce yaklaşan bir mahalle bekçisi intihar etmek isteyen kişiye arkadan sarılarak kurtarıyor. 

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