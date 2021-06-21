Tüyler ürperten görüntü! Rusya'dan uçuşlar yarın başlıyor ama hastanelerin koridorları bile dolu

RUSYA'da günlük koronavirüs vaka sayıları hızla artıyor. Ülkenin en büyük şehirlerinden Saint Petersburg'da bir hastaneden gelen görüntüler ise izleyenleri ürpertti. Hastaneler dolduğu için koronalı hastalar için koridorlara bile yataklar konulmuş ve hastalar yatıyor...

St. Petersburg merkezli haber sitesi mr-7.ru tarafından yayınlanan videonun hastanedeki bir hastanın kardeşi tarafından çekildiği belirtildi. 15 Numaralı Şehir Hastanesi'nde çekilen videodaki kişi, hastane görevlilerinin kardeşine bugün, "Bir doktor gelene kadar yüz üstü yatmasını ve derin nefes almasını söylediğini" belirtti.

St. Petersburg'daki sağlık yetkilileri, vaka sayılarının tırmanmaya başlamasından bu yana hastanelere günde 800 yeni hasta gelmeye başladığını belirtti. Şehrin sağlık komitesi cuma günü St. Petersburg'da Covid-19'a ayrılan ve toplam 9 bin yatağı olan hastanelerin yüzde 90 dolduğunu ifade etti.

Rusya, vaka sayıları büyük bir hızla tırmanırken yavaşlayan aşılama kampanyasını hızlandırmayı ve bazı yasakları tekrar yürürlüğe sokmayı planlıyor.

Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı almıştı. Bu görüntüler, gelecek Rus turistlerin vaka sayılarını tekrar yukarıya çekebileceği endişesi oluşturdu.