Antalya'da epilepsi hastası kurye genci tekme tokat dövdüler

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir saldırgan, 19 yaşındaki kurye genci dakikalarca tekme tokat dövdü. 21 günlük iş göremez raporu alan kurye, yanına yaklaşıp önce başını okşayan kişinin bir anda vurmaya başlayıp yere yatırdığını ve yerde de teklemediğini, dişlerinin kırıldığını ve şikayetçi olduğunu söyledi.

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki bir iş yerinde kurye olarak çalışan Oğuzhan Güner (19), önceki gün akşam saatlerinde verilen siparişi teslim etmek için yola çıktı. Paketi teslim edip binadan ayrılan Güner'in kısa süre sonra yanına gelen bir kişi, başını okşayıp elini omzuna atarak yürümeye başladı. Hiçbir şeyden şüphelenmeyen epilepsi hastası genci hazırlıksız yakalayan saldırgan, bir anda yumruk ve tekmelerle genci yere düşürdü.

Yerde de genci tekmelemeye devam eden saldırganın elinden genci çevredeki vatandaşlar kurtardı. Hastaneye kaldırılan ve 21 gün iş göremez raporu verilen gencin vücudunda morluklar oluştu ve dişi kırıldı. Saldırgan uzaklaşırken genç hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olaydan sonra çalışamadığını söyleyen Oğuzhan Güner, "Bana saldıran şahsın hasımları varmış galiba. O esnada mahallede dolaşıyorlarmış. Beni kalıbımdan hasımlarına benzetiyor. Daha sonra dükkanın önüne geliyor ve saldırıyor. Dişim kırık, yüzümde ve kafamda, kollarımda yaralar var. Epilepsi hastalığım da var ve defalarca darbe aldım saldırı anında. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu.