BIST 1.408
DOLAR 8,71
EURO 10,35
ALTIN 497,46
POLİTİKA

Erdoğan'a bilek güreşi teklif edildi Varank'ı verelim dedi

Milli bilek güreşi sporcusu Abdussamed Ocakoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilek güreşi teklifinde bulununca kahkahalar havada uçuştu.

Babalar Günü vesilesiyle gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli sporcu Abdussamed Ocakoğlu'na Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bilek güreşi müsabakası teklif etti.

Bilek güreşi branşında Türkiye şampiyona Avrupa üçüncüsü olan Abdüssamet Ocakoğlu  Erdoğan'a "İnşallah bir gün sizinle de bilek güreşi yapmak isterim" dedi. Erdoğan cevap olarak "Ben öyle kuvvetli değilim geç o işi" yanıtını verdi. Erdoğan, Mustafa Varank'ı önererek "Varank'ın böyle kabiliyetleri var Ankara'ya gelince inşallah" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü'nü en özel cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babalar Günü'nü en özel cevap
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Ölen oğlu için ‘Yanına geleceğim' diyerek ağıt yaktı ‘Babalar Günü’nde hayatını kaybetti
Ölen oğlu için ‘Yanına geleceğim' diyerek ağıt yaktı ‘Babalar Günü’nde hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunan gazeteciye cevap: Provokasyonlardan vazgeçin
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunan gazeteciye cevap: Provokasyonlardan vazgeçin
NTV TV100 Ülke TV A Haber'de korku dolu anlar! Canlı yayında depreme yakalandılar
NTV TV100 Ülke TV A Haber'de korku dolu anlar! Canlı yayında depreme yakalandılar
Sarıyer'de Lüks villanın bahçesinde yürüyüşe çıkan yaşlı adam feci şekilde can verdi
Sarıyer'de Lüks villanın bahçesinde yürüyüşe çıkan yaşlı adam feci şekilde can verdi
Burak Elmas: Bugün biz kazanmış olabiliriz ama Galatasaray’da kimse kaybetmedi
Burak Elmas: Bugün biz kazanmış olabiliriz ama Galatasaray’da kimse kaybetmedi
Galatasaray başkanlık seçiminde kadın görevliye hakaret salonu karıştırdı
Galatasaray başkanlık seçiminde kadın görevliye hakaret salonu karıştırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bırakın gidenler gitsin, hiç umursamayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bırakın gidenler gitsin, hiç umursamayın
Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Didim Belediye Başkanı Atabay'a saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Yorumlar 2 yorum