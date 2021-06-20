Erdoğan'a bilek güreşi teklif edildi Varank'ı verelim dedi

Milli bilek güreşi sporcusu Abdussamed Ocakoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilek güreşi teklifinde bulununca kahkahalar havada uçuştu.

Babalar Günü vesilesiyle gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli sporcu Abdussamed Ocakoğlu'na Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bilek güreşi müsabakası teklif etti.

Bilek güreşi branşında Türkiye şampiyona Avrupa üçüncüsü olan Abdüssamet Ocakoğlu Erdoğan'a "İnşallah bir gün sizinle de bilek güreşi yapmak isterim" dedi. Erdoğan cevap olarak "Ben öyle kuvvetli değilim geç o işi" yanıtını verdi. Erdoğan, Mustafa Varank'ı önererek "Varank'ın böyle kabiliyetleri var Ankara'ya gelince inşallah" dedi.