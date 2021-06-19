Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bırakın gidenler gitsin, hiç umursamayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya il teşkilatı toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan partililere şöyle seslendi: "Biz bir davayız. Eğer davaysak bu davanın mensubu olanlar birbirinin aleyhinde konuşamaz. Biz yola çıkarken ne dedik; Pazara kadar değil, mezara kadar beraberiz dedik. Bırakın gidenler gitsin, hiç umursamayın."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya il teşkilatı toplantısının ardından partililere hitap etti. İzmir'deki HDP il binasına yönelik saldırıyı kınayan Erdoğan, "Gece yarısı bildirilerinden terör saldırılarına, suç örgütleri mensuplarından provokatif eylemlere her aracı kullandılar. 100'e yakın emekli amiralin hesapları soruluyor. Ben İzmir'deki son saldırıyı aynı çerçevede görüyorum" dedi. Erdoğan, partililere "Biz yola çıkarken ne dedik; Pazara kadar değil, mezara kadar beraberiz dedik. Bırakın gidenler gitsin, hiç umursamayın" dedi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

- Sevenleriniz, sevenlerimiz çok olsun. Sevgili Antalyalılar, AK Parti il teşkilatımızın kıymetli mensupları sizleri hasretle, muhabbetle selamlıyorum.

- Buraya gelmeden önce 1,5 milyar liralık bir yatırımla tamamlanan otelin resmi açılışını gerçekleştirdik. Durmak yok, yola devam. Dikkat edin, çeşme açmıyoruz. 1,5 milyar liralık bir otelin açılışını yapıyoruz.

- Dün de birçok küresel misafirlerimizin katılımıyla Antalya Diplomasi Forumu'nun birincisini düzenledik. Her alanda üzerimize düşenleri yapıyoruz. Aşılama çalışmaları son hızla devam ediyor.

Rusya'dan turistler Antalyamıza akmaya başlayacak

- Turizm sektörümüz bakımından kritik olan ülkeler seyahat kısıtlamalarını gevşetmeye başladı. Salı günü itibariyle inşallah Rusya yasakları kaldırıyor. Şu anda Rusya'dan da turistler Antalyamıza akmaya başlayacak.

- Almanya aynı şekilde kaldırdı. İngiltere'de biraz sıkıntı var ama ben Boris Johnson ile de görüşme yaptım, inşallah onlar da kısıtlamaları kaldıracak.

- Antalya sadece bizim değil, giderek tüm dünyanın göz bebeği haline geliyor. Antalya'da hükümet yatırımlarında en küçük bir sıkıntı yok. Ancak yerel yönetimlerde bu böyle değil. İstanbul ve Ankara'da da aynı sıkıntı yaşanıyor.

Yerel yönetimlerde durum iç açıcı değil

- İnşallah en kısa zamanda şehrimizin potansiyelini hak ettiği şekilde kullanabileceği günlere ulaşacağımızı düşünüyorum. 19 yıldır tüm samimiyetimizle çalıştık, çalışıyoruz.

- Yerel yönetimlerde durum hiç iç açıcı değildir. Su parası su. Allah'ın nimetini hangi fiyatlarla satıyorlar? İşte dinledik... İstanbul'da da böyle Ankara'da da böyle. Bunlardan Allah'ın nimetini bile kullarına acımak gibi bir şey söz konusu değil.

- Belediye yönetimi değişen pek çok yerde olduğu gibi burada da bırakın yeni yatırımı eskiden yapılanlar bile yürütülmemektedir.

- Şimdi ben burada özellikle birkaç başlığı ifade etmeden geçemeyeceğim. Bir, ana kademe daha çok çalışacak. Peki daha çok nasıl çalışacak? Öncelikle gerek milletvekillerimiz, gerek tüm ana kademe ilçe teşkilatlarıyla beraber, kardeşçe, kıskanma yok, birbirinin hakkında ileri geri konuşmak yok.

- Kardeşlerim genel başkanınız olarak, lideriniz olarak sizden bir şey istiyorum; Birbirinizi, birbirimizi Allah için seveceğiz. Makam, mevki için değil. Hiç birbirimizin arkasından en ufak bir laf etmeyeceğiz.

- Bu sıradan bir parti değildir, biz bir parti tüzük kuruluşu da değiliz. Biz bir davayız. Eğer davaysak bu davanın mensubu olanlar birbirinin aleyhinde konuşamaz.