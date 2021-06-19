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Fahrettin Altun: Çocuklarımızı terör ve istismar çarkına kurban etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evlat hasretiyle gözü yaşlı anne babalara sözümüzdür, çocuklarımızı terör ve istismar çarkına kurban etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Evlat hasretiyle gözü yaşlı anne babalara sözümüzdür, çocuklarımızı terör ve istismar çarkına kurban etmeyeceğiz. Son çocuğumuzu da hain terör örgütü PKK/YPG'nin pençesinden kurtarana kadar yılmadan ve kararlılıkla mücadelemiz devam edecek."

Fahrettin Altun'un paylaşımında, "YPG çocukları sömürmeye devam ediyor" başlığıyla Türkçe alt yazılı İngilizce video da yer aldı.

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